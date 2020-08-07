SON DAKİKA | Michael Ojo hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Son olarak EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'ın formasını giyen 27 yaşındaki başarılı pivot Michael Ojo, bireysel antrenmanı sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Partizan'ın salonunda bireysel antrenmanını gerçekleştiren Ojo, antrenman sırasında yere yığıldı ve sonrasında kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

B92'nin haberine göre Ojo, geçtiğimiz ay da corona virüse yakalanmış fakat son testi negatif çıkmıştı.

5 Ocak 1993'ye Lagos - Nijerya'da dünyaya gelen Ojo, 2017'de Florida State'ten çıktıktan sonra Sırbistan'a FMP Zeleznik'e transfer olmuştu. 2018'de Kızılyıldız'a geçen ve kısa sürede takımın sembol isimlerinden biri haline gelen Ojo, yeni sezon öncesi takımdan ayrılsa da bireysel çalışmalarını Sırbistan'da sürdürüyordu.

2.16 boyunda ve 147 kilo ağırlığındaki Ojo, EuroLeague'in fiziksel açıdan EuroLeague'in en güçlü oyuncularından biri olarak dikkat çekmişti.

Ojo'nun vefatı basketbol dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Eski takım arkadaşlarından Charles Jenkins, "Bana bunun doğru olmadığını söyle" şeklinde bir mesaj paylaşırken Braian Angola da, "Hayır, hayır... Bu doğru olamaz..." şeklinde yaşadığı şoku ifade etti.

Eski takım arkadaşlarından Vladimir Stimac ise, "Buna inanmak istemiyorum" şeklinde bir mesaj paylaştı. Yunan gazeteci Nikos Varlas ise, "Onu yarı yolda bırakan büyük bir kalbe sahip büyük bir adam" ifadesini kullandı.



