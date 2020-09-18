Yazarımız Deniz Çoban, MHK'da yaşanan önemli bir gelişmeyi aktardı. MHK, yeni sezonda görev yapacak profesyonel hakemlerin sözleşmelerini yeniledi. Geçtiğimiz perşembe günü, Merkez Hakem kurulu, hakemlere bir mail yoluyla sözleşmelerini gönderdi. Hakemler bu sözleşmeleri imzalayarak Türkiye Futbol Federasyonu‘na posta yoluyla gönderdiler. Geçen yıl sözleşmeli olan hakemlerin neredeyse tamamıyla bu yıl da sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz yıl sözleşmelerin süresi 10 ay iken bu yıl dokuz aya düşürüldü. Yani sözleşme imzalayan hakemler, tecrübelerine ve maç performansına dayalı olarak 10.700 ila 15.000 TL arasında dokuz ay boyunca maç ücretlerinin dışında ücret alacaklar.

Suat Arslanboğa sürprizi

Süper Lig ’de maç yöneten bir hakem 10.000 TL ücret alıyor video hakemler ise 4400 TL maç başı ücret alıyor. Sözleşme yapan hakemler arasında ilgi çeken isim ise Suat Arslanboğa. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Zekeriya Alp komitesince atandığı Beşiktaş -Başakşehir maçında Adem Ljajiç'in kendisini itmesine tepkisiz kalan Suat Arslanboğa 'Hakem camiasının onurunu kırıcu muameleyi cezalandırmadığı' gerekçesiyle sözleşmesini yitirmişti. MHK, bu maç sonrası Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetmişti. Yakın bir tarihte göreve başlayan Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK'nin Arslanboğa ile tekrar sözleşme imzalaması dikkatlerden kaçmadı.

Koray Gençerler yok

Diğer dikkat çeken konu ise geçtiğimiz yıl derbiler dahil en önemli maçlarda video hakemlik yapan, çok uzun yıllar Türk hakemliğine hizmet etmiş olan Koray Gencerler'in yeni sözleşme yapan hakemler arasında yer almaması oldu. Koray Gençerler'in yerine, son zamanların flaş hakemi Atilla Karaoğlan sözleşmeli hakemler listesine dahil edildi.

Fanatik.com.tr Özel / Deniz Çoban