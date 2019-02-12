Bu sezon başında uygulanmaya başlayan VAR sistemine rağmen maçlarda yaşanan hakem hatalarının devam etmesi, tepkileri çoğalttı.

Son olarak Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy ve Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün performansı sonrası iki ekibin taraftarları ve yöneticileri MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nu eleştiri yağmuruna tutmuştu.

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Sosyal medya üzerinden #SürenDolduNamoğlu ve #YusufNamoğluIstifa, #NamoğluVARsaİyiNiyetYok diyerek tepkilerini dile getiren taraftarlar, #İstifaEtNamoğlu etiketiyle gündem olmayı sürdürüyordu.

Canlı yayında açıkladı

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını verdiği ve TFF yönetim kurulu, istifayı kabul ettiği iddia edilmişti.

Namoğlu çıkan haberlerle ilgili olarak TRT Spor'a telefonla bağlandı ve durumu şu sözlerle özetledi:

"Ben daha resmi olarak TFF'ye istifamı vermedim. Yarın vereceğim. Bu haftaki atamaları yapıp ondan sonra istifa edeceğiz. Ayrılacağımızı ilan ettim zaten."

"Çok düşündüm, Türk futboluna daha iyi hizmet etmek adına istifa kararı verdim. Geçmişte yaptığımız olumlu şeylere zarar vermemek adına istifa edeceğiz."

"Dürüstçe görev yaptık. Resmen istifamı verdikten sonra açıklamalar yapacağım. Altını çiziyorum, şu an ne istifamı verdim, ne de kabul edildi."

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