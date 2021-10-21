Son dakika | MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Son dakika haberi... Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifasını verdi...
Son dönemde yaşanan hakem hataları nedeniyle Serdar Tatlı ve ekibi eleştirilerin odağındaki isimdi. Kısa süre önce Tatlı'nın ekibinde yer alan MHK Üyesi Metin Tokat'ta istifa etmişti.
Dün Kulüpler Birliği ve TFF dün Riva'da toplantı yapmıştı. Bu toplantı sonrası istifanın gelmesi dikkat çekti.
Serdar Tatlı hakemlere SMS göndererek istifa ettiğini duyurdu…
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25 Ağustos 2020'de Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun başkanlığına getirilmişti.
Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda şu isimler yer alıyordu...
Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü.
TFF'nin kısa süre içinde yeni MHK belirlemesi ve açıklaması bekleniyor.