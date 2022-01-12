Galatasaray 'da Başkan Burak Elmas'ın "diğer adaylar seçim çalışması içerisinde" sözlerine eski başkan adaylarından Metin Öztürk cevap verdi.

Sarı-Kırmızılı takımda Başkan Burak Elmas'ın gündeme ilişkin konularla alakalı gerçekleştirdiği basın toplantısında seçim ile alakalı sözleri olay oldu.

Elmas basın toplantısında seçime kararı almayı düşünüyor musunuz sorusuna "Herhangi bir seçim kararı almayı düşünmüyorum. 7 ay önce seçilen bir yönetimiz. Bu seçimden çıkan bazı adayların 2 ay sonra seçime hazırlandıklarını da biliyoruz ama esas olan Galatasaray’dır" ifadelerini kullandı.

Elmas'a ilk tepki Metin Öztürk'ten

Burak Elmas'la birlikte başkanlık seçimine giren ve 893 ile en çok oy alan 3. aday olan Metin Öztürk Elmas'ın sözlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

"Seçim hazırlığı içinde değiliz!"

"Burak Başkan, başarısızlığını kamufle etmek için şimdi de bizi kullanmasın. Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz."



