Avusturya ekiplerinden LASK Linz, Eskişehirspor'un 18 yaşındaki santrforu Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Es Es gelecek vaadeden genç oyuncunun transferini Eylül ayından açıklamış ve "Hayalimiz, Metehan gibi hayali uçsuz bucaksız olan gençler yetiştirebilmek ve günü geldiğinde onlarla gururla vedalaşabilmek. Avusturya LASK takımına transfer olan evladımıza, yeni yolculuğunda sağlık, başarı ve her zaman mutluluk diliyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Futbolcunun 300 bin euro karşılığında transfer edildiği belirtilen açıklamada, Eskişehirspor'un bonuslarla birlikte oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 15 pay alacağı kaydedilmişti.

7 Ocak'ta 18 yaşına giren Metehan, LASK Linz'le 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. Genç forvet, başlangıçta LASK Linz'in işbirliği yaptığı FC Juniors Upper Austria'da forma giyecek.

Bu sezon Eskişehirspor formasıyla 9 maça çıkan Metehan, 1 gol kaydetti.