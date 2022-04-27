Son dakika! Mete Kalkavan geri döndü

Aralarında Cüneyt Çakır'ın da bulunduğu 12 hakem, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tarafından Süper Lig kadrosundan çıkarılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Mete Kalkavan da hakemliği bırakmıştı. 12 hakem hakkında alınan kararın Tahkim Kurulu'ndan dönmesi ve Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesinin ardından Mete Kalkavan da Spor Toto 1.Lig'de oynanacak olan BB Erzurumspor-Kocaelispor maçıyla hakemliğe geri dönecek.

Mete Kalkavan'ın ilerleyen haftalarda ise Süper Lig maçlarında görev alması bekleniyor.