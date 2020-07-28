Arsenal'deki geleceği merak edilen Türk asıllı yıldız Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, oyuncusunun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Futbol Giant'ın Instagram sayfasında soruları yanıtlayan Söğüt, Mesut'un Türkiye'ye transfer olma durumunu da değerlendirdi.

Oyuncusunun ilk etapta Arsenal'den ayrılmayı düşünmediğini belirten futbol adamı, "Mesut Özil'in durumunda 2021 yazına kadar bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Sözleşmesi var zaten. Herhangi bir değişiklik yok. Arsenal'de kalacak" ifadelerini kullandı.

Takımdan ayrılması durumunda Türkiye'nin seçenekler arasında olduğunu açıklayan Erkut Söğüt, "2021'de ise %90 Arsenal'den ayrılacak. Yeni bir kulübe gitmesi kesin gibi. Mesut'un Asya'ya, Amerika'ya veya Türkiye'ye gitmesi durumu olabilir mi? Elbette olabilir" dedi.