Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in takımdaki geleceği merak edilmeye devam edilirken, yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

The Telegraph'ta yer alan röportaja göre Erkut Söğüt, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den başka bir takımda oynayacağını düşünmediğini ve başka bir kulüp aramaktansa emekli olma olasılığının daha yüksek olabileceğini belirterek, "Artık başka bir kulüpte futbol oynayacağını düşünmüyorum. Bunu göremiyorum. Sadece Fenerbahçe hepsi bu." dedi.

E- spor macerası

Mesut Özil'in futbolu bıraktıktan sonra profesyonel bir e-spor oyuncusu olabileceğini de söyleyen Erkut Söğüt, "Dürüst olmak gerekirse Fortnite'da gerçekten çok iyi ve bir gün turnuvalarda rekabet ederse şaşırmayacağım. M10 Esports adlı bir takımı var ve oyuncuları var." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil markası

Mesut Özil'in futbol haricinde ticari açıdan getirisine de değinen Erkut Söğüt, "Mesut Özil ile ilgili insanların unuttuğu bir şey var; onun sadece futbolda değil, ticari alanda da büyük olması. Yani Mesut forma satışları açısından Arsenal'in yüzüydü. Marka haline gelen sadece birkaç istisnai oyuncu var. Premier Lig'deki birçok oyuncu çok iyi oyuncular, şu anda Mesut'tan daha iyi, iyi futbol oynuyorlar ama marka değiller. İnsanlar onları pek umursamaz." sözlerini dile getirdi.



