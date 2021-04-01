Fenerbahçe'nin Mesut Özil’i soymaya teşebbüs edenlere verilen ceza belli oldu.

Londra'da iki yıl önce gerçekleşen olayda, bir restorandan çıktığı sırada bıçaklı saldırgan tarafından saldırıya uğrayan Mesut’a Arsenal’den takım arkadaşı Sead Kolasinac yardımcı olmuş, Boşnak futbolcunun saldırganlara müdahale ettiği görüntüler yankı uyandırmıştı.

The Sun'ın haberine göre, sekiz kişiden oluşan çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildi. Nisan 2019 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşen bir çok farklı soygun ve teşebbüsleri için bu cezalara çarptırıldıkları belirtildi. Olayda Kolasinac kendisine bıçak çekilmesine karşın geri adım atmamıştı.







