Son dakika | Mesut Özil: Türkiye'ye gidersem sadece Fenerbahçe'de oynarım!
Son dakika Mesut Özil transfer haberi... Mesut Özil'den Fenerbahçe taraftarını mest edecek paylaşımlar geldi. Yıldız oyuncu Twitter'da "Mesut'a sor' etkinliği başlattı ve kendisine gelen soruları cevaplandırdı. İlk önce "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" cevabını veren 33 yaşındaki oyuncu daha sonra ise asıl bombayı patlattı: "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü! İspanya'daki Real Madrid gibi..." Mesut Özil daha sonra sorulan "Arsenal'deki sözleşmen bittikten sonra kariyerine futbolcu olarak mı devam edeceksin?" sorusuna ise "Kesinlikle evet! Gitmek istediğim iki ülke var Türkiye ve ABD. Türkiye'ye gidersem sadece Fenerbahçe'de oynarım" şeklinde yanıt verdi.
Mesut Özil her paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu Twitter'da sorulan soruya "Kadıköy" cevabını verdi. Yıldız oyuncu her geçen gün Fenerbahçe'ye daha da yaklaşırken, Twitter'da sorulan "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" cevabını verdi. Her yaptığı paylaşım Sarı Lacivertli taraftarlar tarafından detaylı şekilde kontrol edilen hatta tweet'leri için bildirimlerin açıldığı Mesut Özil, bu cevabıyla Sarı Lacivertli takıma göz kırpmış oldu.
https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1348697151942123526
"Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü!"
Birçok soruya cevap veren yıldız oyuncu, "Senin Fenerbahçeli olmanın sebebi neydi?" sorusuna da, Almanya'da doğup büyüyen her Türk-Alman'ın tuttuğu bir Türk takımı da vardur. Benimki de Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçeli bir çocuk olarak büyüdüm. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübüdür. İspanya'daki Real Madrid gibi..." dedi.
"Türkiye'de sadece Fenerbahçe!'
"Kesinlikle evet! Gitmek istediğim iki ülke var Türkiye ve ABD. Türkiye'ye gidersem sadece Fenerbahçe'de oynarım"
https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1348734357612228612
https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1348701667152322560
Soru: Gelmiş, geçmiş en beğendiğin Türk futbolcu kim?
Mesut Özil: Rıdvan Dilmen.
https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1348732062614900737
Soru: "Favori TV dizilerin hangileri?"
Mesut Özil: "Payitaht, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman."