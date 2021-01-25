Fenerbahçe Süper Lig'de haftayı kayıpsız kapamanın keyfini yaşarken Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü Erol Bulut maçı değerlendirdi. Muhabirlerin genel basın toplantısındaki "Mesut Özil Galatasaray derbisine yetişir mi?" sorusuna ise başarılı teknik adam ilginç bir cevap verdi: Bekleyin!

Erol Bulut'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Şu an 42 puandayız. Benim planladığımdan 5-6 puan daha fazla alabilirdik. Ama maalesef istediğimiz şekilde gerçekleşmedi.

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Hes Kablo Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün güzel bir maç ve skor olduğunu ifade ederek, “3 puanı aldığımızdan dolayı mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. 3-0 kazandık ama bir o kadar da kaçırdığımız pozisyonlar var. Kalemizde çok pozisyon vermedik. Baskılı oynamaya çalıştık. Defans anlamında rakibe şans vermemeye çalıştık. Pas üzerine oyunumuzu kurmaya çalıştık. Bunu da çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Daha önce yazıldığı gibi ortalarla değil, paslarla dikine ataklarla pozisyon bulduk. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum.

“Transferler için başkanımıza teşekkür ediyorum”

Onlardan birisi bugün oynayan Attila. Büyük bir yıldız katıldı o da Mesut Özil. Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten isteklerimizi devre arasında yerine getirmeye çalıştılar ve çalışıyorlar da. Attila 5 senedir takımda oynuyor gibi performans sergiledi. Yanında önündeki arkadaşlarla iyi iletişim kurdu.

Şu an 42 puandayız. Benim planladığımdan 5-6 puan daha fazla alabilirdik. Ama maalesef istediğimiz şekilde gerçekleşmedi. Geri kalan 20 maçta bunları telafi edip o puanları alıp istediğimiz hedefte oluruz.

"Mesut kısa zamanda takıma büyük katkı sağlayacak"

“Biz zaten çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Maalesef sadece 4 haftalık bir çalışma süreci oldu. Futbolcularımız hep aralıklı geldi. Şu an bize katılan futbolcular oldu. Oynayan bir futbolcuydu Attila. Bugün bize katkısı fazlasıyla oldu. Diğer taraftan Mesut aramıza katıldı. O eski takımında uzun zamandır süre almadı. O da en kısa zamanda istediğimiz seviyeye getirip takıma büyük katkı sağlayacak.





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