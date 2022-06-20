Son dakika! Mesut Özil, Fenerbahçe’yi takipten çıkardı

Süper Lig 'e transfer olması büyük gündem yaratan Mesut Özil'in Fenerbahçe defteri kapanıyor gibi...

Transfer sürecinde uçağını binlerce kişinin izlediği 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra bir türlü affedilmemesi kafalarda soru işareti bırakmıştı. Yıldız futbolcudan flaş bir hamle de geldi.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesaplarından Sarı Lacivertli kulübü takibi bıraktı. Mesut Özil'in bu hareketi sonrası takımdan ayrılacağı iddiaları güçlendi. Yıldız futbolcunun kariyeri açısından nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

Mesut Özil'in bu hareketi sosyal medyada kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

Basket takımını takibe devam ediyor

Tecrübeli futbolcu, Instagram'da Fenerbahçe hesabını takipten çıkarırken, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın hesabını takip etmeye devam ediyor.





Menajerinden flaş açıklama

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçe'nin kadro dışı kararının ardından birçok kez açıklamalarda bulundu. Söğüt, Özil'in kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceğini açıklarken son açıklamasıyla şaşırttı. Söğüt, The Telegraph'a verdiği röportajda oyuncusu hakkında, "E-Spor'a daha çok girecek, kendi kendine oynayacak ve belki de bir eSpor sporcusu olacak" dedi.

"Dürüst olmak gerekirse Fortnite'ta gerçekten çok iyi ve bir gün orada rekabet ederse şaşırmam. M10 Esports adlı bir takımı var ve oyuncuları var. Almanya'da bir oyun evi var. FIFA ve Fortnite gibi futbolu var."



