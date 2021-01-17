Fenerbahçe ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması beklenen Mesut Özil forma numarasını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mesut Özil memleketi Zonguldak'ın plaka numarası 67 numaralı formayı giyecek.









Mesut Özil'in bu gece geç saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun yarın sağlık kontrolünden sonra Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynayacağı maçı da tribünden takip etmesi bekleniyor.

FANATİK DUYURMUŞTU!

10 numarayı istedi!

Almanya Milli Takımı, Real Madrid ve Arsenal'de 10 numaralı formayı giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'de de 10 numarayı istedi. Ancak Sarı Lacivertli ekipte bu forma numarası Mbwana Samatta'da. Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı'na göre Samatta'da bulunan 10 numara, sezon sonuna kadar devredilemez.

Konu ile ilgili talimatnamede şu ifadeler yer alıyor:

''Forma numaraları, sezon boyunca herhangi bir nedenle (futbolcunun başka bir kulübe transfer olması vs.) başka bir futbolcuya devredilemez. Transfer edilen futbolculara kullanılmayan numaralardan birinin verilmesi zorunludur.''

23 değil 67'yi seçti

Futbol kamuoyunda Mesut Özil'in 23 numaralı formayı giyeceği yüksek sesle konuşulurken işin gerçeğine Fanatik ulaştı. Aslen Zonguldaklı olan Özil, memleketinin plaka numarasını tercih etti. Yarım sezon 67 numaralı forma ile mücadele edecek olan yıldız solak, önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası olacak.

Mesut Özil'in forma numarası geçmişi

Schalke 04 formasıyla adını duyuran Mesut, sırasıyla Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal'da forma giydi. Schalke'de 17, Werder Bremen'de 11 numaralı giyen tecrübeli oyuncu, Real Madrid'deki ilk sezonunda 23 numarayı giydi. Lassana Diarra'nın takımdan ayrılmasının ardından 3 sezon boyunca Real Madrid'de 10 numaralı formayla mücadele eden Özil, 2013/14 sezonunda transfer olduğu Arsenal'da ilk olarak 11'i giydi. 5 yıl bu formayla oynayan Türk asıllı Alman oyuncu, Jack Wilshere'ın ayrılığı sonrası 10 numarayı devraldı.

Almanya Milli Takımı'na 17 numarayla giriş yapan Özil, 7 yıl boyunca 8 numaralı forma ile oynadıktan sonra 2016/17 ve 2017/18 sezonlarında 10 numaralı forma ile mücadele etti.





İlgili Haberler Mesut Özil Fenerbahçe transferinde son dakika! İşte forma numarası



