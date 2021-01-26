Fenerbahçe ara transfer döneminde bombayı patlattı ve Arsenal'de kadro dışı kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz gün karantina sürecini tamamlayan yıldız futbolcu, sarı lacivertli takımla ilk idmanına çıkmış ve bu transferin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söylemişti.

İMZA TÖRENİ YARIN

Sarı lacivertliler, geçtiğimiz günlerde prensip olarak anlaştığını açıkladı ve yıllık 3 milyon euro garanti ücret ödeyeceği Mesut Özil için 27 Ocak Çarşamba (yarın) 15:00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleyeceğini açıklamıştı.

HERKES İMZA TÖRENİNE KATILABİLECEK!

Fenerbahçe, yapacağı imza töreni ile ilgili farklı bir çalışma da başlattı. Zoom uygulaması üzerinden yapılacak olan imza töreni için herkese interaktif katılım hakkı tanıyan sarı lacivertliler, imza törenini takip etmek isteyenler için uygulama cüzdanına 250 FBC yüklemesi gerektiğini duyurdu.





DÜNYA BASINI AKIN ETTİ

Bu arada edinilen bilgiye göre; Mesut Özil'in basın toplantısı için 60 medyadan toplamda 130 gazeteci yer alacak. İngiltere, Almanya, İspanya gibi önde gelen ülkelerin basın toplantısını canlı yayınlacağı öğrenildi.



