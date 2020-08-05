Sivasspor'daki performansıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray'a imza aşamasına gelen Mert Hakan'ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

beIN Sports'un son dakika haberine göre; 26 yaşındaki futbolcu, Sarı Lacivertli ekip ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. TFF’nin açıkladığı transfer harcama limitlerinin düşük olması nedeniyle transferde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, başarılı futbolcu ile prensipte anlaşma sağlamasına rağmen transferi resmen açıklayamamıştı. Yaşanan gelişmelerin üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mert Hakan Yandaş, antrenman yaptığı videoya “Limitless (Limit yok, Sınırsız)” notunu yazmış ve transfere yeşil ışık yakmıştı.

Sivasspor formasıyla bu sezon 37 resmi maça çıkan Mert, 10 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.



