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Son dakika! Mert Günok, Beşiktaş'a imzayı atıyor

Başakşehir’in tecrübeli file bekçisi Mert Günok için yaptığı pazarlıklarda son aşamaya gelen Beşiktaş yönetimi, 32 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak üzere...

09 Ağustos 2021, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Son dakika! Mert Günok, Beşiktaş'a imzayı atıyor

Başakşehir’in tecrübeli file bekçisi Mert Günok için yaptığı pazarlıklarda son aşamaya gelen yönetim, 32 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak üzere...

A Milli kaleci için son olarak 800 bin Euro’luk teklifte bulunan ve1.2 milyon Euro’luk karşılık alan Siyah Beyazlılar’ın, İstanbul temsilcisiyle orta noktayı bulmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi.

Kara Kartal’la 2+1 yıllık ön anlaşma sağlayan Beşiktaş ’ın transferi bitirmesinin ardından Mert’in hiç zaman kaybetmeden Nevzat Demir Tesisleri’ne geçmesi bekleniyor.


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