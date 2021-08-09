Başakşehir’in tecrübeli file bekçisi Mert Günok için yaptığı pazarlıklarda son aşamaya gelen yönetim, 32 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak üzere...

A Milli kaleci için son olarak 800 bin Euro’luk teklifte bulunan ve1.2 milyon Euro’luk karşılık alan Siyah Beyazlılar’ın, İstanbul temsilcisiyle orta noktayı bulmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi.

Kara Kartal’la 2+1 yıllık ön anlaşma sağlayan Beşiktaş ’ın transferi bitirmesinin ardından Mert’in hiç zaman kaybetmeden Nevzat Demir Tesisleri’ne geçmesi bekleniyor.







