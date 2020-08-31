SON DAKİKA! Mert Çetin milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan'la karşılaşacak olan milli takımda sakatlık şoku yaşandı. Roma'dan Verona'ya kiralanan Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan'la karşılaşacak A Millî Takımımız, Riva'daki TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı bugün oynanan Reims-Lille karşılaşmasında görev almaları nedeniyle ilerleyen saatlerde kampa dâhil olacak. Sağ ayak tabanından sakatlık yaşayan Mert Çetin ise aday kadrodan çıkarıldı.
Ay-Yıldızlılar, yarın saat 18.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirilecek antrenmanla Uluslar Ligi karşılaşmalarının hazırlıklarına başlayacak.