İtalya Serie A'da sezonu 5. sırada tamamlayan Roma, milli futbolcu Mert Çetin'i Hellas Verona'ya kiralıyor. Kadrosuna oranla başarılı bir sezon geçiren ve Serie A'da 9. olan Hellas Verona, İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Mert, sabah saatlerinde Verona için sağlık kontrolünden geçti.

Roma, Mert Çetin'i Gençlerbirliği'nden 3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Kadrosunda tecrübeli stoperler barındıran Roma'da Mert Çetin'e fazla oynama şansı verilmemişti.