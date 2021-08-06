İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Juventus forması giyen Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Milli futbolcu 1 yıllığına kiralandı. Merih'in Dünya Kupası Elemeleri'ni düşünerek böyle bir karar aldığı belirtilmişti.
3 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında Atalanta'ya giden yıldız futbolcunun sözleşmesinde 28 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
23 yaşındaki futbolcu geçen sezon 20 maçta Juventus formasını giymişti.
Juventus Merih Demiral'ı Sassuolo'dan 18 milyon Euro'ya transfer etmişti.
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