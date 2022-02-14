Formula 1'de Lewis Hamilton'ın emekli olabileceği söylentileri dönüyordu. Hamilton, geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımla devam edeceği mesajını verse de net ifade bugün, Mercedes-AMG Petronas'tan geldi.

Mercedes, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Hamilton'ın fotoğrafını "44 geri döndü" mesajıyla paylaştı. Böylece Hamilton'ın yoluna devam edeceği ve emeklilik iddialarının devre dışı kaldığı ortaya çıktı.

İngiliz pilot, geçtiğimiz sezon Max Verstappen ile girdiği şampiyonluk yarışını Abu Dabi Grand Prix'sinin son turunda kaybetmişti. Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak.



