Andreas Pistiolis'in göreve gelmesinin ardından muhteşem bir çıkış yakalayan ve ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisinde EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'e zor anlar yaşatan Galatasaray Nef'te Genel Menajer Turgay Zeytingöz, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Taraftarın sevgilisi konumuna gelen Pistiolis'le Banvit'te beraber çalıştığını hatırlatan Zeytingöz, Yunan Başantrenörü göreve getirirken risk aldıklarına değindi, ''Daha önce böyle bir tecrübesi yoktu. Fikirlerine güvendiğim birisi. Merdivenleri hızlı bir şekilde çıkıp Avrupa’nın en iyi koçlarından birisi olacağına inanıyordum. Burada taraftarlarımız ile çok iyi bir bağ kurdu. Burada olmaktan dolayı kendisi çok mutlu.'' dedi.

Göksenin Köksal, Rıdvan Öncel, Sadık Emir Kabaca, Canberk Kuş ve Ege Arar’ın kontratlarının sürdüğünü dile getiren tecrübeli basketbol adamı, Kerry Blackshear ve Dee Bost ile yola devam etmek istediklerini aktardı, Isaiah Canaan'la görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Canaan'ın EuroLeague oyuncusu olduğuna vurgu yapan Zeytingöz, sezonun flaş isimlerinden Melo Trimble'ın ise Çin'e transfer olduğunu açıkladı.







