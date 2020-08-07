Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut'un yardımcılığını yapan Mehmet Yozgatlı, bu sezon Fenerbahçe'de görev alacağını duyurdu. Futbolculuk yıllarında Fenerbahçe formasını giyip 100. yılda da şampiyonluk kupasını kaldırma sevinci yaşayan başarılı antrenör Yozgatlı, oyuncularla Erol Bulut arasında köprü görevi kuracak.

Yozgatlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm. Fenerbahçemizin başarısı için, daha önce de olduğu gibi yine elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Yozgatlı, 2003-2007 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymiş ve oynadığı 116 maçta 17 gol atıp 21 asist yapmıştı.

Erol Bulut'un Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da birlikte çalıştığı; Yunan kondisyoner Pantelopoulos'u da Fenerbahçe'ye getirmesi bekleniyor.