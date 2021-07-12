Son dakika | Mehmet Topal, Beşiktaş ile anlaştı

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ipi göğüsleyerek kupaları müzesine götüren Beşiktaş 'ta hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yıllık 7 milyon TL

Siyah-Beyazlı takıma hem teknik hem de performans olarak büyük fayda sağlayacağını ifade eden futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Mehmet Topal’ın büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Mehmet Topal'ın yıllık 7 milyon TL ve maç başı alacağı belirtildi.









35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, böylece hem Galatasaray , hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş formalarını giyen futbolcular kervanına katılmış olacak. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Mehmet Topal ile Josef de Souza da Fenerbahçe forması dışında Beşiktaş'ta yeniden bir araya gelmiş oldular.

DHA







