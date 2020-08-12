SON DAKİKA | Mehmet Sepil yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi
Son dakika haberi...Kulüpler Birliği Vakfı, bugün İstanbul'da bir otelde toplantı yaptı.Yeni başkanlık seçimi ve harcama limitlerinin masaya yatırıldığı görüşmede, tek aday olarak seçime giren Mehmet Sepil, bir kez daha başkan seçildi.
Toplantıya Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve diğer Süper Lig kulüp temsilcileri katıldı.
SEPİL BİR KEZ DAHA BAŞKAN SEÇİLDİ
Yeni başkanlık seçimi ve harcama limitlerinin masaya yatırıldığı görüşmede, tek aday olarak seçime giren Mehmet Sepil, bir kez daha başkan seçildi.