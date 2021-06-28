Fenerbahçe Futbol A Takımı teknik ekibinde yer alan Mehmet Aurelio, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan Aurelio, Fenerbahçe taraftarına tüm destekleri için teşekkür etti ve ''Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarılar sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzdeki süreçte başarılar takımımız ile olur.'' ifadelerini kullandı.

43 yaşındaki futbol adamının açıklaması şu şekilde:

''2020-21 sezonunun tamamlanması ile birlikte Fenerbahçe SK'da şeref ve gururla yürüttüğüm görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Fenerbahçe SK ailesinin tüm yönetim kamuoyuna, teknik ekip ve idari ekip yöneticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve büyük Fenerbahçe taraftarına tüm destekleri için teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarılar sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzdeki süreçte başarılar takımımız ile olur. Sevgi ve saygılarımla.''

2013 yılında futbol hayatına nokta koyan Aurelio, Kasımpaşa, Göztepe ve Sakaryaspor'da yardımcı antrenörlük yaptı. Tecrübeli isim, Yeni Çorumspor'da ilk kez teknik adamlık yapan Aurelio, 14 maçta 1.57 puan ortalaması yakalamıştı.

İlgili Haberler Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması



