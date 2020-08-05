Son dakika | Medipol Başakşehir, Hasan Ali’den vazgeçti

Süper Lig’in 2020-2021 sezonu öncesinde, 2012 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım’ın akıbeti belli değil. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdüren ve yaptığı bireysel antrenmanlarla da form tutan tecrübeli futbolcu, yüksek ücret beklentisi ve tutarsız davranışları sebebiyle transferin uzağında kaldı. Haftalar öncesinde Medipol Başakşehir ile de görüştüğü ileri sürülen ve ön anlaşmaya varan Hasan Ali’nin turuncu lacivertli yönetimi oyalama taktikleri kendisinden vazgeçilmesine sebep oldu.

FENERBAHÇE 600 BİN EURO ÖNERDİ, HASAN ALİ KABUL ETMEDİ

Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki futbolcuyla ilk yaptığı görüşmede 1+1 yıllık teklifte bulundu. İlk teklifin yıllık 400 bin Euro olduğu öğrenilirken, sarı lacivertli yönetim sonrasında yapılan ikinci görüşmede ise bu rakamı 600 bin Euro’ya çıkardı. Tecrübeli futbolcu ise ücreti az bularak Medipol Başakşehir ile görüşmelerini hızlandırdı.

FENERBAHÇE'NİN FİYAT ARTIRMASINI BEKLEDİ, BAŞAKŞEHİR DE YENİ ADAYLARA GÖZÜNÜ ÇEVİRDİ

Yeni sezonda ilk önceliği Fenerbahçe forması giymek olan Hasan Ali, sarı lacivertli yönetimin teklifini 2+1 yıllığa ve ücretini de yükseltmek çıkarmak istemesinden dolayı Başakşehir yönetimini bekletince kendisinden vazgeçildi. Başakşehir ile yaptığı ön anlaşmada yıllık bonuslar hariç 750 bin Euro alacağı öğrenilen tecrübeli futbolcunun tutumundan sonra turuncu lacivertli yönetim sol bek Clichy’nin arkasına yedek olarak başka bir isim düşünmeye geçti. Başakşehir yönetiminin genç bir isim ile de anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin de Hasan Ali’nin bu tutumundan dolayı oyuncuyla mecbur kalmadıkça sözleşme yenilemeyeceği öğrenildi. (DHA)