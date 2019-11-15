Son dakika: Mbaye Diagne affedildi

Son dakika haberi... Mbaye Diagne affedildi. Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Senegalli forvetin kadro dışı cezası sona erdi.

Diagne önceki hafta PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından teknik direktör Philip Clement'in yardımcısı ile kavga ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Diagne, maç esnasında penaltı atışı kullanmakta ısrarcı olmuş ve atışı kaçırmıştı. PSG mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Club Brugge Teknik Direktörü Clement, yaşananların ardından düzenlediği basın toplantısında Diagne'nin bir süre takımdan ayrı kalacağını duyurmuştu.

Siyahi forvet, Galatasaray'daki yarım sezonluk macerasının ardından sezon başında Belçika ekibine kiralanmıştı.