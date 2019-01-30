Galatasaray Yönetimi ve Kasımpaşa Mbaye Diagne'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı ve Sarı-Kırmızılılar, sosyal medya hesabından resmi olarak transferi açıkladı.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 17 karşılaşmada 20 gol attı 2 de asist yaptı.

Kariyerine 2012 yılında İtalya 4. Lig takımlarından Bra'da başlayan Diagne, 2013 yılında ise Juventus'a transfer oldu. 2015 yılında kadar Juventus tarafından çeşitli takımlara kiralanan golcü oyuncu, Macaristan'ın Ujpest takımına 1.15 milyon Euro bedelle transfer oldu. 2016 yılında ise Diagne, 1.9 milyon Euro'ya Çin'e gitti. Diagne son olarak ise geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya transfer oldu.

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