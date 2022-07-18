Teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak yer alan Levent Mercan ve Adnan Uğur'un satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini alan, Matteo Ricci, Ibrahim Dresevic, Fatih Kurnaz ve Emir Tintiş'e Kırmızı Siyahlı formayı giydiren İstanbul ekibi, forvet hattını flaş bir isimle güçlendirdi, Galatasaray 'dan Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne’yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık. Diagne, kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Belçika Pro Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası olmak üzere 4 kupa kazandı. 2018-2019 sezonunda 30 golle Türkiye Süper Ligi gol kralı olan Mbaye Diagne, kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Senegalli forvet, 2021-2022 sezonunda Galatasaray forması altında 14'ü Süper Lig , 8'i Avrupa kupaları olmak üzere 22 maçta forma giyerken 4 gole imza attı.







