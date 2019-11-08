Son dakika: Mbaye Diagne kadro dışı

Son dakika haberi: Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne kadro dışı kaldı. Senegalli forvet, hafta içerisinde PSG maçında kaçırdığı penaltı ile hedef tahtasına oturmuştu. Kararı, Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement az önce düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Teknik adam, hafta sonunda oynanacak Antwerp maçında golcü futbolcunun kadroda yer almayacağını duyurdu. Clement'in sonraki açıklamaları ise daha çarpıcı.

Clemen: Gözlemleyeceğiz

Clement, "Mbaye'nin davranışlarını gözlemleyerek, ilerleyen süreçte yeni bir karar verebiliriz" dedi. Teknik adamın bu açıklamalarından Diagne'nin kendisine çeki düzen verene kadar kadroda yer almayacağı yorumu yapıldı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın UEFA resmen açıkladı! Galatasaray... İşte UEFA kulüpler sıralaması

Diagne çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG maçında takımının kazandığı penaltıda, topu Vanaken'den almış ve atışı kullanmıştı.

Diagne'nin vuruşunda top kaleci Navas'ta kalmış ve Brugge skoru 1-1'e getirme imkanını yitirmişti. Mücadeleyi PSG 1-0 kazanmıştı.

'Yumruklaşma iddiası'

90 dakika bitiminde Diagne'nin soyunma odasında takım arkadaşlarından büyük tepki gördüğü, yumruklaşmaya kadar giden kavga yaşandığı ileri sürülmüştü.

Siyahi futbolcu sezon başında 3 milyon 350 bin Euro karşılığında 1 yıllığına Club Brugge'a kiralanmıştı. Diagne'nin 13 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.