Galatasaray dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Inter formasıyla ortalığı kasıp kavuran, İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı olduktan sonra 50 milyon Euro'ya PSG'nin yolunu tutan Mauro Icardi, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray'ın 1 sezonluğuna kiralık olarak anlaştığı 29 yaşındaki futbolcu, dün gece ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Taraflar, bugün bir araya gelerek kontrata son şeklini verdi ve sağlık kontrolleri sonrasında da resmi imzalar atıldı.

Mauro Icardi, havalimanında ailesiyle birlikte taraftarların karşısına çıkarken, uçak yolculuğu boyunca çalıştığı tezüharatı yaptırdı, Sarı Kırmızılılar'a 3'lü çektirdi.

Uzun süredir takımından ayrı olan Icardi'nin çalışma programı da ailesiyle birlikte kalacağı villa da hazır. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli golcüyü bir an önce sahada görmek istiyor.

Mertens-Icardi

ikilisi Sezona Seferovic ve Gomis rotasyonuyla giren Galatasaray'da, Icardi'nin gelişiyle ilk 11'de de değişim yaşanacak. Sarı-Kırmızılılar artık ileri uçta Mertens - Icardi gibi üst düzey bir ikiliyle gol arayacak. PSG'de Neymar, Messi, Mbappe gibi yıldızlarla forma savaşına giren ve 11'deki yerini kaybeden Mauro Icardi, Galatasaray'da hem düzenli şans bularak hem de tribün atmosferiyle bütünleşerek yeniden form yakalamak ve İtalya Serie A'daki günlerine geri dönmek istiyor. Icardi'nin Galatasaray tercihinde paradan daha çok, bu kriterlerin rol oynadığı belirtiliyor.

Galatasaray, PSG'den Arjantinli santrfor Mauro Icardi'yi 1 yıllığına bedelsiz kiraladığını KAP'a bildirdi. Yıldız oyuncuya bu sezon 6 milyon 750 bin Euro ödeme yapılacak. Bu ücretin 6 milyon Euro'luk kısmını PSG; 750 bin Euro'luk kısmını Galatasaray ödeyecek.

KAP geldi!

Galatasaray, Mauro Icardi'nin bedelsiz geçici transferi için PSG ile anlaşıldığını KAP'a bildirdi. Mauro Icardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 6 milyon Euro'sunu PSG, 750 bin Euro'sunu Galatasaray ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise şirketimiz tarafından ödenecektir.'' ifadeleri kullanıldı.