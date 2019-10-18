Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Arnavutluk ve Fransa ile EURO 2020 elemelerinde oynadığımız maçlarda verdiği asker selamı sebebiyle İtalya'da hedef tahtasına oturtulmuştu. Konuyla ilgili görüşünü beyan eden son isimse 21 yaşındaki yetenekli savunmacının hocası Maurizio Sarri oldu.

Deneyimli teknik adam, Serie A'nın sekizinci haftasında Bologna ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında "Merih'in durumunu nasıl buluyorsunuz?" şeklindeki bir soruyu esprili bir dille "Nasıl mı buluyorum? Arkadaşlarıyla olan ilişkisi ve antrenmanlardaki performansı gayet normal." diye yanıtlarken asker selamının hatırlatılması üzerineyse "Bu, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki bir mesele. Şayet bir karar çıkarsa yorumumuzu yaparız." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler