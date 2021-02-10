SON DAKİKA | Mauricio Lemos PFDK'ya sevk edildi
Fenerahçeli Mauricio Lemos, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. 25 yaşındaki Uruguaylı savunmacı, Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında Deniz Türüç'e yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart görüp oyun dışında kalmıştı.
Fenerbahçe'de Lemos, Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu PAOLO MAURICIO LEMOS MERLADETT’in 09.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.