30 yılı aşkın süreyi aşan başarılı kariyeriyle dikkat şeken dünyaca ünlü şef, Masterchef'in yanı sıra Hell's Kitchen ve Rhodes Around Britain programlarıyla ekranlarda yer almıştı.

Gary Rhodes'un ailesi üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu. Açıklamada "Rhodes ailesi harika bir eş, baba ve kardeş olan Gary Rhodes'un vefatını üzüntüyle duyuruyor." denildi.

Şef Gary Rhodes'un ölüm nedeni açıklanmadı. Rhodes'un ölümüne dek çalışmayı sürdürdüğü bildirildi.

Dubai'ye 2007 yılında yerleşen şefin, burada Rhodes 2010 ve Rhodes W1 adında iki restoran sahibi olduğu öğrenildi.

Gary Rhodes, dünya çapında sahip olduğu dört restoranın başaşçılığını üstleniyordu, bu restoranlardan ikisi Dubai'deydi.

Dubai'deki restoranlar, ünlü şefin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını dile getiren açıklamalar yaptı. Rhodes, "Tam bir efsane" olarak nitelendirildi. (Milliyet)