Türkiye’de Fenerbahçe ve Başakşehir’de forma giyen Slovak futbolcu Martin Skrtel, vatandaşı Marek Hamsik’in Trabzonspor ’a transferini Slovak basınına değerlendirdi. Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra şu anda boşta olan deneyimli oyuncu, geçen sezon geçirdiği sakatlığın ardından son durumunu anlattı, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavililerin kadrosuna kattığı yıldız isimle milli takımda uzun yıllar birlikte top koşturan Skrtel, “Marek tutkulu, iddialı ve kendine has bir kulübe gitti. Trabzonspor taraftarı fanatik. Kentteki en önemli şey futbol. Bu yüzden iyi sonuçlar alınması için yoğun bir beklenti vardı. Kazandığınızda Trabzon’da tanrı gibi olursunuz ama başarısızlık durumunda işler bir hayli kötüleşir. Bu yüzden Marek’in başarısı için duacıyım” dedi.





36 yaşında olmasına ve uzun süre sahalardan uzak kalmasını gerektirecek ciddi bir sakatlık yaşamasına karşın kariyerine devam edeceğini de belirten Skrtel, “Kariyerimin en ciddi sakatlığını geçirdim. Tam olarak sağlığıma kavuşmak ve üst düzey futbol için hazır hale gelmek istiyorum. Üzerinde bandajla futbolu bırakanlardan olmak istemiyorum, sahada veda etmek istiyorum. Kariyerime Türkiye ya da Slovakya’da devam etmeyi düşünüyorum. Egzotik ülkelerden şaşırtan transfer teklifleri aldım ama onlarla ilgilenmiyorum. Bakarsınız Marek ile aynı ligde top koştururuz” diye konuştu.



