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Son dakika | Marsilya - Galatasaray maçının hakemi Pawel Raczkowski

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci karşılaşmaları kapsamında oynanacak Marsilya - Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

28 Eylül 2021, Salı 12:08 Son Güncelleme:
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Son dakika | Marsilya - Galatasaray maçının hakemi Pawel Raczkowski

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grbuu'ndaki ikinci maçında Marsilya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Marsilya - Galatasaray mücadelesini Polonyalı hakem Pawel Raczkowski'nin yöneteceği açıklandı. 

38 yaşındaki Polonyalı hakem, bu sezon Polonya Ekstraklasa'da 5 maç yönetirken UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde de Rosenborg - Rennes maçında orta hakem olarak görev almıştı. 

Pawel Raczkowski; 2017'de Fenerbahçe 'nin Krasnodar ile oynadığı Avrupa Ligi maçında ve 2018'de A Milli Futbol Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki Rusya maçında da düdük çalmıştı. 

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