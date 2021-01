SON DAKİKA | Marsilya cephesinden flaş İrfan Can Kahveci yalanlaması!

Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci adına transfer yarışı sürerken Fransız basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Göksel Gümüşdağ'ın, "İrfan Can Kahveci için Marsilya'dan teklif var, görüşüyoruz" sözleri flaş bir biçimde yalanlandı.

RMC'den Mohamed Bouhafsi'nin haberine göre Morgan Sanson ile yollarını ayıran Marsilya, merkez orta saha için bir isim arasa da Marsilya Sportif Direktörü Pablo Longoria'nın listesinde İrfan Can Kahveci'nin yer almadığı belirtildi.

'Başkan fiyat yükseltiyor'

Bouhafsi'nin haberinde flaş bir iddiaya daha yer verildi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Fenerbahçe ve Galatasaray ile yapılan transfer görüşmelerinde fiyat yükseltmek adına böyle bir açıklama yaptığı kaydedildi.