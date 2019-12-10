Son dakika haberi: Balıkesir'de ardarda 3 deprem oldu. 5.0, 4.3 ve 3.1 büyüklüklerindeki depremler başta Bursa olmak üzere çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. İlk 2 depremin İstanbul'da da bazı bölgelerde hafif şekilde hissedildiği belirtiliyor.

Sat 23.46'da 7.8 km derinliğinde ve 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıkalmada "Balıkesir'de saat 23.46'da meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki #deprem sonrasında şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

İstanbul'da da hissedildi

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde akşam saat 23.14 sularında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul'un yanı sıra Manisa, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı: Herhangi bir hasar bildirimi yok

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 23.14'te meydana gelen 6 Eylül merkezli depremde herhangi bir hasar bildirimi olmadığını belirterek, "Hastaneye başvuran vatandaşımız da yok. Ekiplerimiz depremin merkezi konumundaki Akçaköy'de. Orada da herhangi bir hasar bildirimi yok" dedi.

Vali Yazıcı, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "6 Eylül merkezli oldu deprem. Şu ana kadar 112, AFAD, itfaiye, 155 ve 156'ya herhangi bir bildirim yapılmadı. Vatandaşlarımız tarafından mağdur olduklarına dair bildirim olmadı

Kriz merkezindeyiz. Merkezde olduğu için bazı vatandaşlarımız doğal olarak sokakta. Herhangi bir hasar bildirimi yok. Hastaneye başvuran vatandaşımız da yok. Depremin merkezi konumundaki Akçaköy mahallesinde jandarma ve itfaiye ekiplerimiz bulunuyor. Orada da herhangi bir hasar bildirimi yok" diye konuştu.

Vatandaş sokağa döküldü

Balıkesir'de art arda meydana gelen 4,6 ve 4,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Balıkesir’de saat 23,14’te merkez üssü Alteylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 23.24’te ikinci bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre ise saat 23,14'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu depremin ardından saat 23.24'te 4.3 ve 23.46'da da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem sonrası vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Deprem İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Yalova'da da hissedildi. Öte yandan AFAD, emniyet ve jandarmaya deprem sonrası can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar bildirimi ulaşmadığı öğrenildi.







