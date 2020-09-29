Yunanistan'ın en etkili gazetelerinden Gazzetta'da yazan Johnny Georgopoulos, AEK Atina takımının forveti Marko Livaja'nın Fenerbahçe'de oynama fikrine sıcak baktığını söyledi.

"Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Georgopoulos, "AEK onunla sözleşme yenilemek istiyor. Ancak ekonomik koşullar çok zorlayıcı, yeni sözleşme için yıllık en fazla 1 milyon Euro öneriyor. Üstüne çıkma ihtimalleri yok. Oyuncu ise 1.5 milyon Euro'ya yakın talep ediyor. Bir yıl daha sözleşmesi var; ancak sözleşme yenileme konusunda anlaşamazlarsa AEK gelecek teklifleri değerlendirecek; çünkü gidecekse oyuncudan para kazanarak bu ayrılığın olmasını istiyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile konuştum. Livaja'nın gündemlerinde olmadığını söyledi. Ama Fenerbahçe'nin oyuncuyu istediğini biliyorum. Livaja da Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynama fikrine çok sıcak bakıyor. Olası bir teklifi mutlaka değerlendirecektir. Ama önce AEK ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayacak mı sağlayamayacak mı buna bakmak gerekir" dedi.

İsmi Türk takımlarıyla anılıyor

Sırp oyuncunun ismi transfer döneminin başından beri başta Fenerbahçe olmak üzere Trabzonspor ile de sıkça anıldı.

Marko Livaja kimdir?

Marko Livaja, Hırvatistan'ın Split kentinde 1993'te dünyaya geldi. 27 yaşındaki futbolcu daha önce kariyerinde Inter, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas gibi takımların da formasını giydi.

Forvet ve 10 numara mevkilerinde forma giyen Hırvat futbolcu, kulüp kariyerinde toplam 245 maça çıkarken 60 gol attı ve 34 de asist yaptı. (Ajansspor)