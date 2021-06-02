Geçtiğimiz sezon Süper Lig ’de Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor ’u çalıştıran Marius Sumudica, ülkesine döndü. İsmi eski takımı Kayserispor ile de anılan Rumen teknik direktör, Cluj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2017-18 sezonunda Kayserispor'un başında 33 maçta görev yaşan Sumudica, sezonu Kayserispor’la 9. sırada tamamlamıştı. Kayserispor sonrası Al-Shabab Riyad'ın başına geçen Sumudica, 2019'da Türkiye'ye Gaziantep FK ile döndü.

1.5 sezon geçirdiği Gaziantep Futbol Kulübü'nde başarılı bir grafik çizen Sumudica, yönetim ile yaşadığı gerginlik sonrası takımdan ayrılmıştı. Sumudica, şehirden ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenlemiş ve ayrılık sürecini gözyaşları içerisinde anlatmıştı.

Tecrübeli teknik adam, "Kimi kırdıysam, üzdüysem, tüm Gaziantep'ten ve Türkiye'den özür dilerim. Kimseyi incitmek istemezdim. Ben, söylediklerimden dolayı çok pişmanım" dedikten kısa bir süre sonra Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı.

Göreve geldiği Fenerbahçe maçı ile beraber 7 karşılaşmada Çaykur Rizespor takımının başında yer alan Sumudica galibiyet alamadı.

7 maçta 3 beraberlik alan Rumen çalıştırıcı 4 maçtan puansız ayrıldı. Yeşil mavililer, 27 maç sonunda 6 galibiyet ve 10 beraberlikle 28 puan topladı.