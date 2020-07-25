Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Southampton'dan bir yıllığına kiraladığı Mario Lemina'nın önümüzdeki sezon Sarı Kırmızılı takımda forma giyip giymeyeceği büyük merak konusuydu. 26 yaşındaki Gabonlu ön libero, konuyla ilgili resmi duyuruyu Instagram hesabı üzerinden yaptı. İşte Lemina'nın o açıklaması:

"Ne yıl ama!? Kulübe geldiğim günden itibaren beni kalbinizin hep üstünde tuttunuz. Buraya gelişim çok sessiz oldu ama bugün sizlere bu sezonun beni çok büyüttüğünü söylemenin mutluluğunu yaşıyorum. Kötü günlerde olduğu gibi iyi günlerde de Galatasaray formasını en azından bir kere giymiş olmaktan ötürü onurlu ve gururluyum.

Herkese çok teşekkür ediyorum. Sezonun ikinci yarısında siz taraftarlarımızı çok özledik. Takım arkadaşlarıma, hocama ve teknik heyete teşekkürler... Sizlere olan sevgim çok derin. Çok yakında görüşmek üzere. Bu hikaye henüz bitmedi."

Bu sezon forma giydiği 28 maçta 1 kez fileleri havalandıran deneyimli defansif orta sahanın bu sözleri, futbol kariyerine Cim Bom'da devam etmek istediği şeklinde yorumlandı. Lemina'nın bonservisi, 2022 yazına dek Southampton'ın elinde bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler