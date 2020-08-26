Mario Lemina transferinde son dakika gelişmesi. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray 'da geçiren ve forma giydiği dönemde performans açısından beğenilse de, sakatlıklar sebebiyle sık sık takımı yalnız bırakan Mario Lemina'nın yeni takımı belli oluyor.

Sarı Kırmızılı ekibin yeniden kadrosuna katmak istediği Lemina'nın ismi Beşiktaş ile de anılırken Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. France Football'ın haberine göre, Premier Lig'in yeni ekibi Fulham, Southampton ile yaptığı görüşmelerin ardından Lemina transferinde anlaşma sağladı. Oyuncu ile son pürüzleri görüşecek olan Fulham'ın transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Seri-Lemina tandemi Fulham'da

Geçen sezon kiraladığı Lemina ve Seri ile devam etmek isteyen ancak yüksek bonservis bedellerine takılan Galatasaray'ın eski yıldızları Fulham'da buluşacak.

9 milyon euro talep ediliyordu

Gabonlu orta saha oyuncusu, kulübü Southampton ile anlaşılması halinde, maaşında yüzde 50 indirim yapmaya hazır olduğu mesajını Galatasaray Yönetimi'ne iletmiş ve Türkiye'den ayrılmamıştı. İngiliz ekibinin, kiralamaya sıcak bakmaması ve 9 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi sonra transfer çıkmaza girmişti.

Mario Lemina, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 20, Şampiyonlar Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maça çıkmıştı. Gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki futbolcu, kupada ise 1 asisY yapmştı. Sarı-Kırmızılı ekip, Lemina'yı 1 milyon Euro bedel karşılığında kiralamıştı.

Sinyali verdi

Mario Lemina'nın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Lemina, 'Selam' yazılı bir paylaşımda bulunurken kum saati emojisi kullandı. Bu paylaşım, Lemina'nın yeni takımının kısa sürede sonuçlanacağı şeklinde yorumlandı.