Son dakika! Mario Balotelli'den "Come to Beşiktaş" çağrısına cevap
Son dakika haberi. Bresica forması giyen ve Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen Mario Balotelli, sosyal medyadan yaptığı bir yorumla Siyah Beyazlı ekip taraftarlarını heyecanlandırdı.
Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesi için 20 Ağustos'a kadar ilk takım listesini UEFA'ya vermek zorunda olan Beşiktaş, golcü arayışlarında rotayı İtalya'ya çevirmişti. Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Mario Balotelli'yi gündemine alan Kara Kartal'ın bu transferi bitirmek üzere olduğu iddia edilirken, İtalyan yıldızdan taraftarı heyecanlandıracak bir hamle geldi.
Mario Balotelli, taraftarların 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt verdi, 'kalp' emojisi koydu. Bu yorum, transfer iddialarını güçlendirdi.