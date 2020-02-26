Son dakika | Maria Sharapova tenisi bıraktı

Vogue and Vanity Fair'de yazdığı bir yazı ile tenise veda ettiğini dile getiren Rus tenisçi, sevenlerine seslendi. "Bu konuda yeniyim, lütfen beni affedin. Tenise güle güle diyorum" ifadelerinin yer aldığı açıklamada Sharapova, "Tenis, bana ve dünyaya, neler yapabileceğimi gösterdi. Kendimi nasıl geliştirdiğim ve büyüttüğümün cevabı tenis" dedi.

5 GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU

İlk grand slam zaferine 2004'te henüz 17 yaşındayken Wimbledon'da uzanan Sharapova, uzun kariyerine; 1 Avustralya Açık (2008), 2 Fransa Açık (2012-2014), 1 Wimbledon (2004) ve 1 ABD Açık (2006) şampiyonluğu ile toplamda 5 grand slam şampiyonluğu sığdırdı. İlk olarak 22 Ağustos 2005'te kadınlar 1 numarasına yükselen Rus yıldız, kariyeri boyunca 816 maça çıkarken, bu maçların 645'ini kazandı, 171'inde ise korttan boynu bükük ayrıldı. Tek kadınlarda toplamda 36 kez kupaya uzanan Sharapova, kadın tenisinin tarihine imza atmayı başaran isimlerden biri olmayı başardı.

Tenis dünyasından Sharapova’ya elveda mesajları

Tenis dünyasının ünlü isimleri, 32 yaşında emeklilik kararı alan Rus tenisçi Maria Sharapova’ya veda mesajı yolladı.

Rus tenisçinin yakın arkadaşları arasında yer alan tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Sharapova’nın son yıllarda devam eden sakatlık probleminin aldığı kararda etkili olduğunu vurguladı.

Katıldığı Dubai Tenis Turnuvası’nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Djokovic, "Sharapova, bu spora kendini tamamıyla adayan büyük bir savaşçı. Son 5-6 yılda üst üste yaşadığı sakatlıklara ve geçirdiği ameliyatlara rağmen bu engelleri aşmak için büyük bir irade ve istek gösterdi. Gerçek bir şampiyonda olması gereken özellikleriyle, genç oyunculara ilham verecek. Bu mücadelenin bu şekilde sonuçlanması üzücü, ama harika bir kariyeri geride bıraktı ve kendisiyle gurur duymalı." şeklinde konuştu.

Sharapova’yı 2011 Wimbledon finalinde mağlup eden Çek tenisçi Petra Kvitova ise sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maria Sharapova ile aynı kortu paylaşmak benim için büyük bir keyifti. Onunla maçlarım her zaman büyük bir mücadeleye sahne oldu. Onun çalışkanlığına ve mücadele azmine her zaman büyük saygı duyuyorum. Hayatında birçok şey başardın ve bunun sadece başlangıç olduğunu çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Çinli kadın tenisçi Zheng Saisai ise Sharapova’dan her zaman ilham aldığını belirterek, "O asla pes etmez, sette 5-1 geriye düşse bile skoru önemsemez ve mücadelesini sürdürür. Onun bakış açısı, her zaman bize örnek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Maria Sharavopa kimdir?

Mariya Yuryevna Şarapova (d. 19 Nisan 1987), Rus tenisçi. Nick Bollettieri Tenis Akademisi'nde oynamak için 8 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. 3 Temmuz 2004'te Serena Williams'ı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek Wimbledon'ı kazanan en genç ikinci tenisçi oldu. 2006 yılında ise Justine Henin'i 6-4'lük 2 setle geçerek kariyerinin ikinci Grand Slamı olan Amerika Açık'ı kazandı.Maçları sırasında 100 desibeli aşan çığlıkları ile ünlenen sporcu bu yüzden uyarılara maruz kalmıştır. Çift el backhand kullanır. Güçlü backhand ve forehand vuruşlarıyla tanınır.

2008 yılında Avustralya Açık finalinde Ana Ivanovic'i 7-5 ve 6-3 lük setlerle yenerek şampiyon oldu. Turnuva süresince dünya 1 numarası Justine Henin'i 6-4 6-0 ve 4 numarası Jelena Jankovic'i de 6-3 6-1 gibi skorlarla rahatça geçti.2012 yılında Roland Garros finalinde İtalyan Sara Errani'yi 6-3 ve 6-2 lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Böylece tüm grand slamlerde şampiyon olan 6. kadın tenisçi olarak da tarihe geçti.Justine Henin'in tenisi bırakması sonucunda 19 Mayıs 2008'de açıklanan WTA sıralamasında 2005'ten sonra bir kez daha bir numara oldu. Son sıralamada, aldığı yenilgiler yüzünden 1 Ocak 2009 itibarıyla yerini Sırp tenisçi Jelena Jankovic'e bıraktı. Şarapova, yaşadığı omuz sakatlığı sonrası dünya klasmanında ilk 20'ye veda etti

13 Nisan 2009 itibarıyla klasmanda 53. sırada bulunuyor. 2009 yılında sadece 1 turnuvaya katılan Şarapova 2. turnuvasında Grand slam turnuvalarından Roland Garros'ta mücadele etti.

Doping İtirafı

Rus tenisçi Mariya Şarapova yaptığı açıklamayla Avustralya Açık'ta doping testini geçemediğini söyledi. Şarapova doping testinin pozitif çıkmasının nedeni olarak 2006 yılından beri kullandığı Meldonium adlı yasak madde olduğunu itiraf etti. Şarapova kullandığı yasaklı madde için: "Testi geçemedim ve bütün sorumluluğu üstleniyorum, son 10 yıldır yasal bir şekilde bu ilacı alıyordum. Dünya Dopingle Mücadele Kurumu'nun yasaklı listesinde değildi. 1 Ocak'tan itibaren de yasaklı maddeler arasına girdiğini bilmiyordum.

22 Aralık'ta yasaklı maddeler listesinde yapılan değişikliklerle ilgili bir e-posta aldım. Burada yasaklı maddeleri görebiliyorsunuz ben de o linke tıklamadım." dedi. Rus tenisçinin bu itiraflarından sonra kendisinin en büyük sponsoru olan Nike, sponsorluktan çekildiğini duyurdu. İlerleyen dönemlerde ise yasaklı madde kullanmaktan dolayı iki yıl kortlardan men cezası aldı.