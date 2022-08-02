Trabzonspor 'a Marek Hamsik'ten kötü haber geldi. Sivasspor ile oynanan Süper Kupa Finali sonrası sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden 35 yaşındaki oyuncuda kas yaralanması tespit edildi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, tecrübeli ismin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Slovak yıldızın tedavisine başlandığını ifade eden Polat, ''Turkcell Süper Kupa maçı sonrasında sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik’in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ kalf bölgesinde kas (soleus) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Kopenhag maçını kaçırabilir

Karadeniz ekibinin en kilit oyuncuları arasında yer alan yıldız orta saha, Sivasspor maçının 82. dakikasında oyundan çıkarak yerini Doğucan Haspolat’a bırakmıştı. Hamsik’in 5 Ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Tecrübeli isim, sakatlığı uzun sürmesi halinde 12 Ağustos’ta oynanacak Hatayspor ve 16 Ağustos tarihinde oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı olan Kopenhag karşılaşmalarını da kaçırabilir.



