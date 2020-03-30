Son dakika... Marcus Smart corona virüsünü yendi!

19 Mart'ta corona virüs testinin pozitif olduğunu açıklayan Marcus Smart'tan iyi haber geldi. NBA'in önemli oyuncuları arasında yer alan 26 yaşındaki Smart, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “İki gündür temizim. Sağlık Bakanlığı açıkladı. Herkese iyi dilekleri ve duaları için teşekkür ediyorum, bundan etkilenen herkes için de ben aynısını yapıyorum. Güvende kalın, beraber ayrı-kalın. Çok sevgiler” ifadelerini kullandı.

Boston Celtics'in önemli isimlerinden olan Marcus Smart 19 Mart’ta kendisine corona virüs pozitif teşhisi konduğunu bir video mesajla duyurmuş ve "5 gün önce test yapıldı ve sonuçlar pozitif şeklinde bu gece çıktı. Test yapıldığı andan beri kendimi karantinaya almıştım. Covid-19 üst düzeyde ciddiye alınmalı. Bunun ulusumuzun sağlığı adına uzmanlarımızın bir numaralı önceliği olduğunu biliyorum ve mümkün olan en kısa sürede daha fazla test yaptırmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

'Onunla gurur duyuyorum'

Celtics koçu Brad Stevens, ESPN’den Tim Bontemps’e yaptığı açıklamada 26 yaşındaki oyuncunun corona virüs testini açıklaması nedeniyle onunla gurur duyduğunu ifade etmiş ve “İnsanlara bu virüse yakalandığını, kendini iyi hissettiğini ve kendilerini izole etmeleri gerektiğini söylediği için insiyatif almasından dolayı onunla gurur duyuyorum.” sözlerini söylemişti.