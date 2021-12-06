Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi, Fenerbahçe 'nin Macar yıldızı Attila Szalai'nin İngiliz devi ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Calciomercato'da yer alan habere göre İtalya'da bir etkinliğe katılan Marco Rossi kendisine yöneltilen milli takımındaki hangi oyuncunun Serie A'ya daha uygun olduğu sorusuna, "Tek bir oyuncu söylemek zor ama şu anda Fenerbahçe'de oynayan Attila Szalai'yi çok iyi görüyorum ama Chelsea'ye katılacağını düşünüyorum. Açıkçası İspanya'daki önemli kulüpler tarafından takip edildi, ancak görünüşe göre transferi için Chelsea ile anlaşma sağlanmış. İtalyan futbolu için harika bir oyuncu olurdu." sözleri ile cevap verdi.

Bu sezon Sarı-lacivertli forma ile 21 maçta forma giyen Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.











