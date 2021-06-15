Galatasaray 'ın Leipzig takımından 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin yeni takımı belli oluyor. Uruguaylı sol bekin kiralık sözleşmesi bittikten sonra Sarı-Kırmızılı takım herhangi bir girişimde bulunmadı.

Kariyerine İspanya ya da İngiltere'de devam edecek!

Uruguaylı oyuncunun menajeri Marcelo Tejera Fanatik'e konuştu! "Türkiye'den teklif 1-2 teklif aldık ancak oyuncum kariyerine İspanya ya da İngiltere'de devam etmek istiyor" dedi.





Trabzonspor 'u reddetti!

Ulaştığımız bilgilere göre Saracchi'ye teklif yapan kulübün Trabzonspor olduğu öğrenildi. Uruguaylı sol bek kariyerine İngiltere ya da İspanya'da devam etmek istediği için bu teklife şimdilik sıcak bakmıyor.

23 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla 1.5 sezonda 43 maçta forma giymiş ve 2 gol atma başarısı göstermişti.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL