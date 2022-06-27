Okan Buruk'un imzası sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray 'da gündemdeki sıcaklık devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı'nın imzasının ardından savunmaya iki transfer kararı daha alındığı ve Marcao'yla yolların ayrılacağı öğrenildi.

MARCAO SEVİLLA YOLUNDA

Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmalarının yoğunluk kaznadığı bu dönemde Marcao'ya ciddi bir talip çıktı. La Liga ekibi Sevilla, Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna katmak için ısrarcı tavrını sürdürdü. İspanyollar, Marcao için son olarak transfer teklifini 12 milyon euroya yükseltti.

ZENİT'İ REDDETTİ

Sevilla'ya transferi an meselesi olarak gözüken Marcao'ya aynı dönemde Zenit de talip oldu. Brezilyalı futbolcu Rusya'da forma giymek istemediğini doğrudan belli etti. Tecrübeli stoper, Zenit'in kendisine yaptığı transfer teklifini "Kariyerim için Sevilla’ya gitmek istiyorum" diyerek reddetti.

GALATASARAY'DA OPSİYON ISRARI

Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibine transfer olmak isteyen Marcao'nun bu talebine sıcak baktı. 12 milyon euroluk bedeli kabul etmek üzere olan Galatasaray kurmayları, sözleşmeye bir sonraki satıştan pay koydurmak için harekete geçti. (Skorer)